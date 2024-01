Lipari, strada per Porticello chiusa: inagibile causa pioggia

Le condizioni della statale sono gravi già da parecchi anni.

A Lipari la strada provinciale di Porticello è stata chiusa perché sempre più pericolosa: con le recenti piogge la situazione è ulteriormente precipitata. Lo hanno accertato i dipendenti della Città Metropolitana di Messina durante un sopralluogo e la dirigente Anna Chiofalo ha già emesso l’ordinanza, informando tutte le autorità del Comune di Lipari, le forze dell’ordine e anche la ditta Urso che gestisce i collegamenti con i bus.

Nell’ordinanza si specifica che “a seguito di sopralluogo”, la direzione viabilità dell’ex Provincia ha disposto la chiusura al transito del ponte in località Campo Bianco, alle vecchie cave di pomice, della strada provinciale di Canneto, “a causa del peggioramento delle condizioni di stabilità della scarpata a valle del ponte che pregiudicano le condizioni di stabilità dello stesso”.

Il percorso alternativo alla strada per Porticello

Il percorso alternativo suggerito è la strada provinciale 179 di Piano Conte (Lipari- Quattropani), proseguendo sulla provinciale 181/b di Quattropani-Acquacalda e viceversa. Sotto quella strada alloggia anche l’eremita Pasquale, il cui caso è stato molto discusso in questi giorni. Durante l’ultima ricognizione dei dipendenti provinciali, Pasquale però non era in zona. Ora si pone con maggiore urgenza il problema di reperire un alloggio adeguato.

Le condizioni della strada chiusa

La strada da almeno cinque anni è a rischio e nonostante i ripetuti controlli dei tecnici provinciali, ancora non si è dato il via ai lavori di messa in sicurezza. In due tratti addirittura la circolazione fino ad ora è stata autorizzata solo lato monte, perché sul lato mare era pericolosa. Nella stessa provinciale alcuni anni fa crollò parte della curva, senza conseguenze per l’incolumità pubblica, anche se qualche ora prima era transitato un bus carico di passeggeri. Poi la Provincia realizzò un bypass come strada alternativa, lo stesso che adesso è stato proposto dall’ingegnere Emanuele Carnevale per evitare ulteriori disagi agli 800 abitanti di Acquacalda, che dovranno fare un giro molto più lungo per raggiungere il centro di Lipari.

Forti preoccupazioni vi sono non solo tra gli abitanti ma anche fra gli operatori turistici per i disagi che si prospettano e per i tempi che potrebbero essere lunghi.