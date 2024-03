Erice, potenziato il contigente militare di “Strade sicure”

Parte il nuovo piano sperimentale di rimodulazione dei servizi dell’Esercito che presidiano i territori di Trapani, Erice, Marsala e Petrosino. Coperte anche le ore serali e notturne

ERICE – Come comunicato dalla Prefettura territoriale di Trapani, a partire dallo scorso lunedì ha preso il via, in via sperimentale, un nuovo piano di rimodulazione temporanea dei servizi del contingente dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade sicure” a presidio dei territori dei Comuni di Trapani, Erice, Marsala e Petrosino, dove già sono in vigore piani di controllo coordinato del territorio.

Come sottolineato nella nota della Prefettura, le nuove misure e le modalità di impiego delle unità militari sono state decise nel corso di una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo e condivise con i sindaci dei quattro Comuni citati.

L’Esercito in aiuto alle forze di Polizia

“Le unità militari – si legge – supporteranno le forze di Polizia in servizi aggiuntivi ai già disposti servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio con modalità di impiego flessibili e dinamiche nelle zone delle città maggiormente interessate dalla movida e per le esigenze legate al fenomeno migratorio”.

“Le modalità operative del contingente militare – prosegue la nota – già impiegato in questa provincia, incrementato di dieci unità, saranno definite con ordinanza del questore con un’articolazione dinamica dei servizi di controllo anche nelle ore serali e notturne”.

Nel 2024 rafforzato il numero di militari per la sicurezza nelle città

Dall’inizio del 2024, d’altronde, è stato rafforzato – su scala nazionale – il contingente di militari impegnato nella sicurezza delle città. Sono stati ripartiti sul territorio nazionale i 6.800 militari complessivamente destinati nel 2024 a concorrere, con le forze di Polizia, alla tutela della sicurezza nelle città.

Sono 800 i militari che presidiano le stazioni ferroviarie di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari e dei maggiori capoluoghi del Paese. “Il significativo incremento dell’aliquota di militari assegnati sul territorio nazionale è il segnale concreto dell’attenzione che il Governo sta rivolgendo alle richieste di maggiore vigilanza e prevenzione nelle nostre città”, aveva dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della notizia di potenziamento dell’organico.