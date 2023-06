Erice, tavolo su emergenza incendi

Visita istituzionale al Comune dei deputati regionali Ciminnisi e Safina per fare il punto sulle risposte operative finalizzate alla salvaguardia del territorio

ERICE (TP) – Ieri mattina l’amministrazione comunale di Erice ha ricevuto la visita dei deputati regionali Cristina Ciminnisi e Dario Safina. Ad accoglierli, nella sala giunta degli uffici comunali, sono stati l’assessore con delega alla Protezione civile, Paolo Genco, ed il responsabile della Protezione Civile comunale dott. Giuseppe Tilotta.

Fatto il punto sul dramma degli incendi

Nel corso dell’incontro, che fa seguito a quello col Prefetto Filippina Cocuzza dello scorso mese di settembre, è stato fatto il punto sul dramma degli incendi che, purtroppo, continuano a devastare porzioni di territorio, e sulla necessità di rafforzare tutte le procedure di prevenzione e di controllo. È stata l’occasione per fare anche il punto sulla necessità di rinsaldare le sinergie tra Enti ed istituzioni proprio per salvaguardare il patrimonio boschivo e naturalistico.

Al termine della visita, Ciminnisi e Safina hanno constatato la funzionalità dell’innovativo sistema di videosorveglianza del Comune di Erice, mediante una dimostrazione operativa curata da Tilotta. Si ricorda che il sistema, attivato in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile Humanitas e Angeli del soccorso, è in grado di inquadrare un’ampia superficie del territorio ericino e di quello limitrofo.

Nasce con l’idea di porre un argine al dramma degli incendi, facendo sì che eventuali focolai possano essere individuati più celermente e, dunque, domati sul nascere, con una migliore risposta operativa da parte dei volontari delle associazioni di Protezione Civile. Le immagini, inviate tramite wireless alla centrale operativa, saranno visualizzate in tempo reale per individuare l’eventuale rogo, capire come raggiungerlo più facilmente, comprenderne la propagazione e scegliere le soluzioni più adeguate per lo spegnimento.

“Ritengo sia stato un incontro proficuo – commenta l’assessore Paolo Genco – non soltanto perché abbiamo offerto agli Onorevoli Ciminnisi e Safina una panoramica sulla robusta attività antincendio che questo Comune mette in atto ogni anno, ma anche perché abbiamo posto sul tavolo alcuni argomenti che meritano attenzione. Mi riferisco, in particolare, alla delibera della Giunta regionale n. 192 del 18 maggio 2023 con cui sono stati aggiornati gli standard operativi e formativi regionali per il volontariato di protezione civile. Ad esclusiva tutela dell’ambiente, abbiamo infatti richiesto agli Onorevoli di volersi fare portavoce di alcune nostre perplessità. In definitiva, è stato un incontro molto utile ed efficace e ringraziamo gli Onorevoli Ciminnisi e Safina per la sensibilità e l’interesse che hanno dimostrato, con la loro presenza, nei confronti della comunità ericina”.