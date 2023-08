Eroe si tuffa in mare per salvare 3 bambine e muore

Un uomo di 59 anni è morto in mare dopo essersi gettato in acqua nel tentativo di salvare tre bambine in difficoltà con le madri

Un sacrificio da eroe che, purtroppo, gli è costato caro.

A Latina, un 59enne, Franco Gatto, è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare tre bambine che non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti e che rischiavano di annegare.

L’uomo, colpito da un malore mentre si trovava in acqua, è stato riportato sul bagnasciuga da due bagnini della cooperativa Blue Work Service ed è stato subito soccorso dai paramedici del 118, giunti sul posto con un’ambulanza.

Poco dopo, è arrivata anche un’eliambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentavi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri forestali e la guardia costiera, a cui è spettato il compito di ricostruire quanto successo.

Le bambine erano in difficoltà insieme alle rispettive madri

Il fatto è accaduto giovedì 3 agosto sul lato sinistro del lungomare del capoluogo pontino, poco lontano da Rio Martino, in un tratto di spiaggia libera. Secondo quanto riporta Latina Oggi, le bambine stavano nuotando insieme alle rispettive madri, anche loro in difficoltà a causa della corrente. La tragedia si è compiuta davanti alla moglie di Gatto.