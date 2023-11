Ersilia Saverino, l’intervista al QdS: “Necessaria una riflessione sulle mancanze del governo regionale”

La deputata Ersilia Saverino, padrona di casa per l’evento “Un'altra Sicilia”, organizzato all'Hotel Plaza di Catania

Una sala piena come non si vedeva da tempo. Un incontro partecipato per dire e dirsi che una gestione diversa della politica locale e non solo è possibile. E necessario. A un anno dall’insediamento del governo Schifani, i Democratici fanno il punto di quel che è e sarà la posizione dell’opposizione all’Ars e non solo: a suonare la carica, la deputata Ersilia Saverino, padrona di casa per l’evento “Un’altra Sicilia”, organizzato all’Hotel Plaza di Catania.

I presenti e le parole di Saverino

Tanti i volti presenti: dal segretario regionale, Anthony Barbagallo, al segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, al già sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta.

“Riteniamo necessaria una riflessione sulle mancanze del governo regionale e sullo stallo in cui verte la nostra regione su temi fondamentali come sanità, scuola e sviluppo – ha detto Saverino -. Un momento utile a definire la nostra proposta per la Sicilia”.