Eruzione Etna, niente voli all’aeroporto di Catania: a Birgi tornano le file per i pullman

A causa della nuova eruzione, lo spazio aereo dell’aeroporto di Fontanarossa di Catania è chiuso. E torna "l'incubo" emergenza trasporti in Sicilia.

A causa della nuova eruzione dell’Etna, almeno fino alle 20 del 14 agosto parte dello spazio aereo dell’aeroporto di Fontanarossa di Catania sarà chiuso. Proprio ieri l’aeroporto di Trapani Birgi comunicava il ritorno alla normalità dopo l’emergenza Fontanarossa per il noto incendio, ma già da stamattina ha dovuto rispolverare il piano di emergenza trasporti a causa dei voli in arrivo dall’aeroporto di Catania, chiuso stavolta per l’eruzione dell’Etna.

I voli deviati su Trapani

Sono 22 al momento i voli che Ryanair ha deviato su Trapani. Gli 8 della mattina sono atterrati e ripartiti vuoti verso la propria base. Nel pomeriggio ripartirà da Trapani anche qualche passeggero.

Ombra (Airgest): “Disagi per sistemare i passeggeri sui pullman”

“Ci sono stati dei disagi per sistemare i passeggeri sui pullman in direzione Catania – ha riferito Salvatore Ombra, il presidente di Airgest -. Il reperimento di questi mezzi è stata l’emergenza principale, come l’altra volta ma piano piano abbiamo rimesso in piedi la macchina ex Fontanarossa. È stata assicurata la massima assistenza da parte della compagnia aerea e i bus per Catania sono puntuali e in numero adeguato. Alle 18 – aggiunge – si riunirà il Nucleo di Coordinamento Operativo che deciderà della riapertura dello scalo catanese dove, al momento, sono in corso le attività di rimozione della cenere caduta in modo consistente».

Aeroporto di Catania, spazio aereo chiuso per nuova eruzione dell’Etna

“La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti“.

“Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it“, si legge nella nota della Sac.

La nota della Sac

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20. Per info contattare il vettore di riferimento”.

Aeroporto di Catania ed emergenza Etna, l’avviso di Aricò

“Per contrastare i nuovi disagi derivati dalla temporanea chiusura di Catania-Fontanarossa a causa della caduta di cenere vulcanica dall’Etna, abbiamo riattivato immediatamente il coordinamento tra le società di gestione degli aeroporti dell’Isola al fine di tutelare tutti i passeggeri e garantire la funzionalità degli scali”. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

“Una decisione fondamentale dal punto di vista organizzativo – prosegue l’assessore – anche se, in casi come questi, dovuti a fenomeni naturali, la responsabilità del trasferimento dei passeggeri rimane a carico delle compagnie aeree. Ringrazio tutti coloro i quali si stanno impegnando per rendere la situazione meno disagevole”.