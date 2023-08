Nuova eruzione dell’Etna, trabocco lavico dal Cratere di Sud-Est. Tremore in aumento

L'Etna si risveglia con fontane di lava dal Cratere di Sud-Est. Eruzione ben visibile nel corso della serata, tremore in crescita.

L’Etna torna a ruggire con una nuova eruzione cominciata nella serata di domenica 13 agosto e proseguita nel corso della notte di lunedì 14 agosto. Un trabocco lavico è infatti ben visibile dal Cratere di Sud-Est con della ricaduta di cenere osservata nella zona del Rifugio Sapienza.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, attraverso un comunicato diffuso in tarda sera, sottolinea che “l’attività stromboliana è evoluta in fontana di lava e sta producendo una nube eruttiva che i venti disperdono in direzione Sud”.

Etna, Cratere Sud-Est attivo e tremore in incremento

“Si osserva inoltre – aggiunge l’Istituto – un trabocco lavico dal fianco meridionale del Cratere di Sud-Est. Dal punto di vista sismico, continua il trend in incremento sia dell’ampiezza media del tremore vulcanico che dell’attività infrasonica”.

“Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del Cratere di Sud-Est, ad una quota di circa 2900 metri sopra il livello del mare. Anche gli eventi infrasonici risultano localizzati in coincidenza del Cratere di Sud-Est”.

“Non si osservano deformazioni in atto nei segnali ad alta frequenza della rete GNSS, mentre si misurano variazioni di circa 5 microstrain nel segnale di strain misurato alla stazione di riferimento DRUV”, conclude l’Ingv.

Fonte foto: ct.ingv.it