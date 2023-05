Eruzione Etna, l’annuncio dell’INGV: “Attività conclusa, flussi lavici in raffreddamento”

Si è conclusa in mattinata l'eruzione dell'Etna, lo ha annunciato con un comunicato l'INGV di Catania: "Flussi lavici in raffreddamento".

Si è conclusa l’attività vulcanica dell’Etna iniziata nei giorni scorsi e che ha causato diversi disagi in provincia di Catania, tra i quali la chiusura dell’aeroporto etneo. A comunicarlo è stato in mattinata l’INGV del capoluogo etneo attraverso una nota.

Eruzione Etna, INGV: “Flussi lavici in raffreddamento”

“L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 08:32 (06:32 UTC), la fine dell’attività vulcanica. Dalle analisi delle immagini della rete di videosorveglianza si osserva che i flussi lavici provenienti dal Cratere di Sud Est sono in raffreddamento“, si legge nel comunicato dell’Ingv.

Nei giorni scorsi per due volte la Protezione civile regionale aveva diffuso un messaggio di allerta nel quale era stato annunciato un “accadimento imminente“ legato all’attività eruttiva del vulcano siciliano.

L’eruzione, come detto in precedenza, ha causato la sospensione delle attività all’aeroporto di Catania per diverse ore tra il pomeriggio di domenica 21 e le prime ore del mattino di lunedì 22 maggio. L’aerostazione catanese è tornata operativa alle ore 9 di lunedì.

Foto di repertorio