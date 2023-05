Esce di strada con auto e rimane 5 ore in bilico su un burrone, in salvo

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente

Poco dopo le 7 di questa mattina i carabinieri della tenenza di Scandiano (Reggio Emilia) congiuntamente ai vigili del fuoco di Reggio Emilia, il soccorso alpino e i sanitari inviati dal 118, sono intervenuti in località Caselle San Pietro del comune di Viano dopo che un’auto, guidata da un 54enne di Viano, è uscita di strada ed è rimasta in bilico su un burrone. Giunti sul luogo carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza il veicolo e poi hanno tratto il salvo il 54enne. L’uomo una volta estratto veniva assicurato alle cure dei sanitari del 118 che lo condotto per i controlli del caso presso l’ospedale di Reggio Emilia.

Come in un film

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto condotta dai carabinieri della tenenza di Scandiano l’auto è fuoriuscita di strada intorno alle 2.30 di questa notte. Il conducente non è riuscito nell’immediato a raggiungere il telefono che gli era caduto dalla tasca finendo nell’abitacolo del mezzo. Molto lentamente ed evitando movimenti bruschi, l’uomo intorno alle 6.30 è riuscito a prendere il telefono e a chiamare il padre che ha chiamato i soccorsi. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente.