Paura per due escursionisti, al buio e smarriti sulla montagna di Capogallo

Soccorsi due turisti a Palermo: interviene il nucleo speleo-alpino dei vigili del fuoco.

Momenti di paura per due giovani escursionisti di 20 e 33 anni, che si sarebbero smarriti nella montagna di Capogallo tra Palermo e Sferracavallo.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 agosto.

Escursionisti smarriti nella montagna di Capogallo

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani escursionisti si sarebbero avventurati ieri pomeriggio nella montagna di Capogallo tra Palermo e Sferracavallo. Quando si è fatto buio i due, un genovese e un francese, avrebbero perso l’orientamento e non sarebbero più riusciti a trovare la strada per scendere.

Così hanno chiamato i soccorsi. Una squadra del nucleo speleo alpino dei vigili del fuoco ha individuato i ragazzi intorno le 22.30 e li ha tratti in salvo. I due escursionisti non sono rimasti feriti, fortunatamente: per loro solo un po’ di paura.

Immagine di repertorio, di Pexels da Pixabay