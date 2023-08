Esodo estivo, traffico in aumento in Sicilia. Si fermano i cantieri Anas

Prevista la crescita del traffico in Sicilia in concomitanza del primo esodo estivo di agosto 2023. Si fermano i cantieri Anas.

A partire dalla mattinata di sabato 5 agosto è previsto l’aumento dei flussi veicolari in Sicilia e in altre aree del Paese in concomitanza del primo weekend di esodo estivo.

Traffico Sicilia, dove si registrerà l’aumento

In particolare, per quanto riguarda la nostra Isola, Anas segnala un possibile incremento del traffico le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. la Tangenziale Ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir “Alcamo – Trapani”, A29 Racc “Diramazione per Punta Raisi”, A18dir “Diramazione di Catania”.

Anas segnala che, nella giornata di giovedì 3 agosto, è stato aperto un km di nuova viabilità lungo la strada statale 117 “Centrale Sicula”, nell’ambito dei lavori del lotto denominato B2” dell’itinerario Nord-Sud, Santo Stefano di Camastra – Gela, che prevedono l’ammodernamento della sede stradale tra il km 19,000 e il km 23,200 della statale 117 nel territorio comunale di Mistretta (Messina).

Viabilità, si riducono i cantieri

La società Anas, per facilitare la circolazione lungo la rete stradale e autostradale di competenza, ha annunciato di avere ridotto ancora il numero dei cantieri attivi. A partire da oggi, venerdì 4 agosto, ne sono stati sospesi 96.

Passano quindi da 715 a 811 i cantieri rimossi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale. In base a quanto riferito da Anas, tre cantieri su quattro verranno fermati.

Sempre l’Anas ricorda che oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.