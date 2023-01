Esordio boom per il quarto film dei siciliani “Me contro Te”, spodestato dalla vetta Avatar

Nel giorno della sua prima uscita nelle sale il film ha incassato 238.864 euro, una media di 584 e un totale di 296.519 spettatori.

Esordio boom per il nuovo film “Me contro Te-Missione Giungla”, la pellicola con protagonisti i due youtuber palermitani Luì e Sofì. Nel giorno della sua prima uscita nelle sale il film ha incassato 238.864 euro, una media di 584 e un totale di 296.519 spettatori.

Il kolossal “Avatar” cede il primo posto

Primo posto nella classifica dei film più visti al cinema e vetta spodestata: dopo oltre un mese il kolossal “Avatar: la via dell’acqua”, scivola al secondo posto. Il trailer ha registrato oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube.

Quarto film del duo siciliano

Il quarto film del duo siciliano è dalla distribuito da Warner Bros. Pictures. Dopo lo straordinario successo dei primi tre lungometraggi, il film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, vede Luì e Sofì protagonisti di una nuova inedita ed entusiasmante avventura: questa volta in missione nella giungla. Con loro amici e rivali di sempre ma anche nuovi simpaticissimi personaggi… e un nemico inaspettato! Me Contro Te Il Film – Missione Giungla è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi. La fotografia del film è di Vito Trecarichi, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche del film sono di Matteo Curallo.