Il bancomat esploso nella notte e il furto non riuscito, ecco cosa è accaduto ad Altarello

Indagini in corso sul furto non riuscito avvenuto nella notte a Palermo.

Esplode un bancomat delle Poste (Postamat) ad Altarello (Palermo), ma non è un incidente: a farlo esplodere sarebbero stati dei ladri, che però non sono riusciti a portare a termine il furto.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte.

Esplode bancomat ad Altarello, furto non riuscito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dei ladri – al momento ignoti – sarebbero entrati in azione in via Pergusa e avrebbero cercato di far saltare in aria il Postamat per rubarne il contenuto, forse utilizzando una bombola di gas.

L’esplosione, però, non avrebbe permesso ai malviventi di arrivare al denaro. I due, quindi, si sono dati alla fuga. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto da parte dei residenti, sono giunte le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso per individuare i responsabili del terribile gesto.

Immagine di repertorio