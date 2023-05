Esplode distilleria dove si produce il Tavernello: evacuati i lavoratori

Preoccupazione da parte del sindaco di Faenza

Momenti di panico vicino Ravenna, dove una cantina vinicola, la Caviro di Faenza è stata avvolta dalle fiamme di un grosso incendio. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute, sia per spegnere il rogo che per fare evacuare le imprese vicine.

Nessun danno a persone

Mentre un’alta colonna di fumo si è innalzata in cielo, ad essere interessati dalle fiamme sono 15 silos da 200 mc di alcol. Come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, nessuna persona risulta coinvolta e le operazioni sono in corso.

L’invito del sindaco

«In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire». Lo ha scritto sui social il sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha invitato anche i suoi concittadini a restare ad almeno un chilometro di distanza dalla zona industriale di Caviro.