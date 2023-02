Esplosione in ditta di fuochi d’artificio e materiali esplodenti: morto 62enne

Una vittima, Dino Trignani, e un ferito: le prime informazioni sull'esplosione, l'ennesimo incidente sul lavoro in Italia.

Tragedia a Teramo (Abruzzo), nella località Caprafico, dove in seguito all’esplosione di un ordigno all’interno di una ditta di materiali esplodenti e fuochi d’artificio è morto un uomo di 62 anni, Dino Trignani.

Si prega per l’altra persona presente al momento dell’esplosione, un uomo di 43 anni, rimasto ferito. Ecco la prima ricostruzione e le informazioni disponibili sull’accaduto.

Esplosione in ditta di fuochi d’artificio a Teramo, una vittima

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un ordigno sarebbe esploso improvvisamente e i due operai presenti nella ditta sarebbero stati travolti dall’onda d’urto. L’esplosione sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di oggi 16 febbraio 2023 (intorno alle ore 14.30) in un terreno utilizzato come area di prova a Caprafico, non lontano dalla sede centrale della ditta interessata da questa ennesima tragedia sul lavoro.

Per uno dei due operai, un uomo di 62 anni di nome Dino Trignani: era originario di Castilenti. Il secondo, invece, si trova all’ospedale di Teramo. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e soccorrere le persone coinvolte e i carabinieri per effettuare gli accertamenti e i rilievi di rito al fine di ricostruire la tragedia.

