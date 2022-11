Esplosione per fuga di gas a Palermo, investiti tre operai: scatta la corsa in ospedale

Gli operai si stavano occupando del collaudo dei forni quando improvvisamente sono stati sorpresi dall'esplosione.

Momenti di paura sono stati vissuti in via Calcante a Palermo, a causa di un’esplosione che si è verificata in un capannone.

La deflagrazione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata generata da una fuga di gas e avrebbe provocato il ferimento di tre operai che stavano lavorando all’impianto di gas di un laboratorio che si occupa della produzione di biscotti.

Esplosione a Palermo, i soccorsi

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere i feriti e ad affidarli ai sanitari del 118. L’esplosione si sarebbe verificata mentre era in corso un collaudo dei forni.

Le persone colpite dall’esplosione hanno rimediato ustioni in diverse parti del corpo. Due operai sono stati trasportati in codice rosso al reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Civico, mentre un terzo operaio è stato condotto in codice giallo a Villa Sofia.