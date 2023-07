Estate 2023, caro vacanze per le famiglie in località balneari

Gli italiani che partiranno saranno circa il 39% e di questi oltre il 52% ha scelto un soggiorno "ridotto" di 3-5 giorni.

Gli italiani che partiranno saranno circa il 39% e di questi oltre il 52% ha scelto un soggiorno “ridotto” di 3-5 giorni e possibilmente da amici o parenti. Le motivazioni sono molteplici ma sicuramente incidono la poca disponibilità economica e il rincaro generalizzato dei prezzi. Si registra infatti il rialzo di tutti i costi delle vacanze. Confermata la tendenza a rimanere entro i confini nazionali (2 italiani su 3) e a optare località balneari. Il costo più contenuto di una vacanza in montagna, però, stuzzica sempre di più i cittadini che spesso scelgono soggiorni ad alta quota.

Lo studio dell’ONF

“Dal monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge infatti che, per un nucleo familiare composto da due adulti e due minori, il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare è di 5.781,24 € (con un aumento del +19% rispetto al 2022), mentre la spesa per un soggiorno della stessa durata in montagna è di 4.482,54 € (+9% rispetto al 2022), con un risparmio del 22% rispetto alla vacanza al mare – si legge in una nota -. Chi sceglierà, invece, la vacanza in crociera spenderà 6.806,43 € per una famiglia di 4 persone, con un rincaro del 21% rispetto al 2022”.