Ettore Raffi, pompiere vittima di tumore: i vigili del fuoco di Lampedusa gli danno l’ultimo saluto

In un post Facebook i colleghi salutano per l'ultima volta il pompiere che non è riuscito a combattere questo terribile male.

I vigili del fuoco di Lampedusa hanno dato l’ultimo saluto al collega Ettore Raffi, morto a causa di un tumore. L’uomo assunto nel 1990 nel corpo nazionale dei pompieri ed andato in pensione nel 2015 è l’ottava vittima che si registra all’interno della caserma.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La salma del pompiere Ettore Raffi è stata trasportata su un automezzo del Corpo fino alla chiesa di San Gerlando, dove si sono celebrai i funerali, e poi al cimitero di Cala Pisana.

L’indagine epidemiologica

Solo la scorsa settimana, dopo due anni di lettere e richieste, il dipartimento di Prevenzione dell’Asp 6 di Palermo ha disposto un’indagine epidemiologica sui vigili del fuoco di Lampedusa. Dal 1986 al 1998, a circa 400 metri dall’attuale sede di servizio aeroportuale vigili del fuoco di Lampedusa, era attivo un radar installato dopo l’attacco missilistico libico del 1986.

“Nel periodo in cui era operativo il radar, si assisteva ad un elevato numero di eventi anomali: interruzioni telefoniche, improvvisi blackout televisivi. In quel periodo, il personale accusava, spesso, forti emicranie, scomparse quando il radar è stato smantellato”. Lo rende noto il segretario provinciale della Uilpa vigili del fuoco, Antonello Di Malta.

Il post Facebook per dire addio a Ettore Raffi

Oggi va via un altro nostro collega Ettore Raffi, che dopo aver lottato contro questo male non ce l’ha fatta. Il personale tutto ancora una volta si stringe al dolore dei familiari.

Fonte foto: Facebook – Vigili del fuoco Lampedusa