Asp Enna, screening di prevenzione del tumore al colon-retto

L’Asp Enna insieme a Federfarma Enna invita tutti i cittadini iscritti all’anagrafe sanitaria, residenti e domiciliati, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, a recarsi presso una farmacia di fiducia per richiedere il kit gratuito

ENNA – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e la Federfarma Enna invitano i cittadini a partecipare allo screening del tumore del colon-retto. “Se hai tra i 50 e i 69 anni, recati presso la tua farmacia di fiducia e ritira il kit gratuito!”, è l’appello lanciato in sinergia. Nella nota si legge anche una breve descrizione dello screening: “Un esame semplice e veloce che può salvare la vita. Il tumore al colon retto può preoccupare, ma la prevenzione giusta può ridurre notevolmente il rischio. Lo sviluppo di questa patologia parte spesso da piccole formazioni benigne chiamate polipi o adenomi, che possono trasformarsi lentamente in tumori maligni. Lo screening regolare è il modo migliore per individuare precocemente eventuali segnali di allarme e affrontare la situazione con serenità. Condividi questa informazione con le tue amiche, i tuoi amici e i familiari: insieme possiamo fare la differenza!”

Con gli screening oncologici si riduce la mortalità

Gli screening oncologici sono un complesso investimento per la salute, che ha come risultato una riduzione della mortalità. Il cancro della cervice uterina, della mammella e del colon retto sono tre dei principali tumori che colpiscono la popolazione italiana. La loro storia naturale, però, può essere modificata dagli screening. In alcuni casi lo screening riesce a evitare l’insorgenza del tumore, in altri può salvare la vita. Quando questo non è possibile, la diagnosi precoce consente comunque di effettuare interventi poco invasivi e non distruttivi. Oltre a ridurre la sofferenza, quindi, gli screening favoriscono l’evoluzione e il miglioramento delle stesse tecniche diagnostiche e chirurgiche, con un ulteriore beneficio per la popolazione.

Tutti gli screening sono gratuiti

I cittadini residenti e domiciliati nel territorio dell’Asp di Enna, iscritti all’anagrafe sanitaria, sono chiamati secondo l’età prevista dai singoli programmi e con invito tramite lettera ad eseguire i test di screening di base. Se l’esito del test effettuato risulta positivo il centro gestionale Screening contatterà la persona telefonicamente per invitarla a sottoporsi, sempre gratuitamente, a una colonscopia di approfondimento, presso l’ospedale Umberto I di Enna Bassa. Tutti gli eventuali approfondimenti e trattamenti successivi, se necessari, sono prenotati ed erogati direttamente e gratuitamente dall’Asp di Enna. Se l’esito del test effettuato, invece, risulta normale verrà inviata una lettera a casa con il risultato e, dopo due anni, una nuova lettera con l’invito a ripetere l’esame.

L’esame risulta positivo per la presenza di sangue occulto nelle feci in circa 5-6 persone su 100. Questo non indica necessariamente la presenza di tumori o polipi intestinali: un sanguinamento nelle feci può dipendere anche da altre cause come emorroidi, ragadi o diverticoli. A volte, però, il sanguinamento può essere il primo segnale della presenza di polipi, che debbono essere asportati per impedirne la possibile trasformazione in tumore maligno.

Più raramente, chi risulta positivo al test ha effettivamente un tumore: in genere, però, in fase molto precoce e quindi più facilmente curabile. Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il centro gestionale Screening. In generale, per saperne di più sull’iniziativa, basta andare sul sito nella pagina dedicata www.aspenna.it dove sono indicate anche le farmacie aderenti alla campagna di screening gratuito.