Eurovision: la Svezia vince l’edizione 2023: Mengoni chiude quarto

Tutto come da copione: la favorita Svezia vince l’Eurovision Song Contest 2023. Loreen, con la sua ‘Tattoo’, ha convinto il pubblico e le giurie e si è aggiudicata il primo posto della competizione con 583 punti.

Al secondo posto, a sorpresa, si piazza la Finlandia: Käärijä, con il già tormentone ‘Cha Cha Cha’, ottiene 526 punti, mentre al terzo posto si classifica Israele: l”Unicorn’ di Noa Kirel ottiene 362 punti nella classifica finale. Onorevolissimo quarto posto per l’Italia: Marco Mengoni, con la sua ‘Due vite’, ha portato a casa 350 punti.

Ecco la composizione della Giuria italiana dell’Eurovision Sogn Contest: Presidente è Carlo Massarini – giornalista e conduttore televisivo. Componenti: Tosca- cantante e attrice; Maria Grazia Fontana – musicista e vocal coach; Stefania Zizzari – giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni; Fabrizio D’Alessio – conduttore radiofonico e attore.

Mengoni con il brano ‘Due Vite’ si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award, ovvero il Premio per la miglior composizione. Il riconoscimento è assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood, che nel 2019 lo aveva vinto con il brano ‘Soldi’.