Evade dai domiciliari, 55enne condotto in carcere dai carabinieri di Agusta

L'uomo aveva violato la misura dei domiciliari, cui era stato sottoposto per aver commesso un furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Augusta, Siracusa, hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, nei confronti di un 55enne megarese, per aver violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto a seguito di un furto in abitazione, commesso nel 2021. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Siracusa-Cavadonna.