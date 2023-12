L’ex stella del Napoli Lavezzi in ospedale: accoltellato o incidente?

Paura per Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli e Psg. L'argentino sarebbe stato ricoverato alla Clinica Cantegril in Uruguay.

Paura per Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli e Psg. L’argentino sarebbe stato ricoverato presso la Clinica Cantegril di Punta del Este, in Uruguay. A destare clamore le possibili cause. Fm Gente Radio riporta, infatti, che i fatti sarebbero avvenuti a seguito di una lite familiare nel corso di una festa culminata con un accoltellamento.

Le news in circolo: tra smentite e ipotesi

L’ex atleta si sarebbe presentato in ospedale con un taglio all’addome e una frattura alla clavicola. Ci dovrebbe essere stata, a quanto pare, una chiamata al numero di emergenza e la pattuglia si è presentata alle 5 del mattino all’Arenas de José Ignacio, nella proprietà di Lavezzi. Tuttavia sono diverse le notizie in circolazione e non c’è ancora chiarezza sulla reale dinamica degli eventi. “El Pocho” sarebbe stato trovato insieme alla compagna e ad alcuni familiari. Proprio la famiglia avrebbe già smentito l’ipotesi di un alterco col fratello, ipotesi circolata inizialmente, parlando di una rovinosa caduta. Resta quindi ancora un giallo l’accaduto.