F1, Hamilton risponde alle voci: “Ferrari? No, non mi ha cercato”

Lewis Hamilton smentisce le voci su un suo imminente passaggio in Ferrari a partire dalla stagione 2024: ecco cos'ha detto a Montecarlo

Lewis Hamilton alla Ferrari.

E’ questa la bomba scoppiata nei giorni scorsi nel paddock della Formula 1 alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo previsto nel weekend.

Il pilota inglese, 7 volte campione del mondo, durante la conferenza stampa ha negato tutti i rumors circolati, affermando di non essere stato mai cercato dalla Scuderia di Maranello.

Hamilton: “Ferrari? No, sto rinnovando con Mercedes”

“Futuro in Ferrari? Solo speculazioni, il mio team sta lavorando per la definizione della trattativa sul nuovo contratto con la Mercedes e ci siamo: la Ferrari non mi ha cercato”. Queste le parole del 7 volte campione del mondo rispondendo ai giornalisti alla vigilia del fine settimana del Gp di Montecarlo.