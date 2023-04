F1, la Fia rigetta il ricorso Ferrari contro la penalità per Sainz

La Federazione Internazionale dice no alla Rossa e nega la possibilità di rivedere la penalità comminata allo spagnolo a Melbourne

Nulla da fare per Carlos Sainz e la Ferrari.

La Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) ha infatti negato alla scuderia di Maranello la possibilità di ottenere una revisione della decisione che a Melbourne aveva retrocesso il pilota spagnolo della Rossa dalla quarta alla dodicesima posizione in seguito alla penalità di 5 secondi comminata per aver provocato il testacoda di Fernando Alonso alla terza ripartenza.

Niente quarto posto per il numero 55 della Ferrari



La Scuderia di Maranello, in una lettera datata 6 Aprile 2023, aveva espressamente chiesto di “prendere in considerazione tale richiesta e di stabilire se esista o meno un nuovo elemento significativo e pertinente (Articolo 14.3 del Codice) in relazione alla decisione presa” dai commissari.

La negazione in questione, di fatto, impedisce così al madrileno di riprendersi i 12 punti ottenuti in Australia. Una pista, quella di Melbourne, che continua a rimanere per lui indigesta.