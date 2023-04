F1, Leclerc spaventa i tifosi Ferrari: "Mercedes? Nessun contatto, per ora..."

Il campione monegasco non eslcude un futuro lontano dalla Scuderia di Maranello: ecco come ha risposto alle domande sulla Mercedes

E’ tutto pronto a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2023 di Formula 1.

Sul circuito azero, la Ferrari cercherà riscatto, dopo un inizio stagione da incubo caratterizzato da problemi di affidabilità e una SF-23 apparsa troppo brutta per essere vera.

Chi spera di ottenere un risultato positivo è sicuramente Charles Leclerc, vittima di due “zero” nelle prime tre gare del campionato.

Il campione monegasco, parlando ai giornalisti, non ha però escluso un possibile futuro lontano dalla “Rossa” nel caso in cui la Scuderia di Maranello non ritrovasse la competitività perduta.

Campanello d’allarme per tutti i tifosi del Cavallino?

Le parole di Leclerc sul possibile futuro in Mercedes

Interpellato proprio dai cronisti presenti a Baku su possibili trattative già partite con la Casa tedesca, Leclerc è apparso vago e piuttosto sibillino.

“Se ho parlato con Mercedes? No, non ancora. Non per il momento – ha dichiarato Leclerc – Quindi per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà”.