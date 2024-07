F1, Ralf Schumacher fa coming out: l’annuncio sui social

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello di Michael, ha presentato il suo nuovo compagno: l'annuncio su Instagram

Il fratello di Michael Schumacher, Ralf Schumacher, ha annunciato sui social la propria omosessualità. Il tedesco, classe 1975, ex pilota di Formula 1 con all’attivo 6 vittorie in 180 GP disputati, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in barca accanto al suo compagno.

L’annuncio di Ralf Schumacher su Instagram

“La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto” il messaggio a corredo della foto postata da Ralf. Dopo la carriera in Formula Uno, Ralf Schumacher è stato coinvolto nelle serie di corse junior come capo squadra e ha anche promosso la carriera di suo figlio David Schumacher, avuto nel corso del matrimonio con la modella e conduttrice televisiva Cora Brinkmann, con cui è stato sposato dal 2001 al 2015.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI