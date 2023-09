“Notizia shock”, Facebook cambia logo ma nessuno (quasi) se ne accorge

La comunità del web è pronta a giudicare il nuovo logo Facebook presentato da Meta. La domanda: "E voi notate la differenza?" è virale.

Facebook – il social più noto del gruppo Meta – cambia logo ma nessuno (o quasi) se ne accorge: è l’evento che ha destato maggiormente l’attenzione dei fan più attenti del social, dando il via anche a una serie di “battute” e considerazioni sul nuovo look della piattaforma.

Facebook cambia logo

Che il brand Meta e il social Facebook siano al centro di un’attività di rebranding e restyling non è di certo una novità: è un processo graduale ma evidente, iniziato a giugno 2022 con il cambiamento del nome della società in Meta.

Adesso è toccato al logo che, per quanto incredibilmente somigliante a quello precedente, è leggermente diverso. Il rinnovamento estetico è partito dalla volontà di Meta di rendere l’iconica “f” di Facebook più dinamico e d’impatto. Si vede chiaramente dalla scelta di passare a un colore blu più “audace, elettrico ed eterno” (parole di Meta). A realizzare il nuovo logo di Facebook è stato Design Director di Meta Dave Nguyen, che ha spiegato le novità:

La tonalità di blu dello sfondo è più acceso, per far risaltare la F bianca e ottimizzare il marchio Facebook per l’accessibilità;

dello sfondo è più acceso, per far risaltare la F bianca e ottimizzare il marchio Facebook per l’accessibilità; Il carattere rimane lo stesso, il Facebook Sans .

. La “f” appare nello stesso carattere tipografico, ma leggermente modificata.

L’ironia sui social

Facebook cambia logo e, come sempre, la comunità del web e dei social è già pronta a giudicare. La maggior parte dei commenti mette in evidenza la somiglianza del nuovo logo con il precedente, tale da rendere i cambiamenti “invisibili” agli occhi degli utenti meno attenti. Alcuni condividono le foto per mettere a confronto le due immagini, ponendo ai propri follower la domanda: “Avete notato la differenza?”.

Foto di Meta