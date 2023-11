Famiglia del defunto non lo paga: artigiano distrugge lapide a martellate

Un artigiano ha distrutto a colpi di martello la lapide di un defunto perchè la famiglia non aveva provveduto a pagarlo

Un artigiano è andato al cimitero e ha danneggiato a martellate la tomba che aveva realizzato. Perchè? Non aveva ricevuto il compenso pattuito dai familiari del defunto. L’assurda vicenda si è verificata in provincia di Avellino. “Se non mi pagate quanto stabilito, vado al cimitero e distruggo la lapide”, così aveva detto ai presunti debitori prima di mettere in pratica la minaccia.

L’artigiano è stato denunciato

Dalle indagini svolte dai militari dell’Arma è subito emerso che quel danno non era un semplice atto vandalico. Grazie alle dichiarazioni riferite dalla famiglia ai carabinieri si è giunti alla identificazione e alla denuncia del presunto responsabile alla Procura di Avellino.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI