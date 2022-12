Farmaci, arriva l’app di Aifa per ricordare quando assumerli

L’Aif ha rilasciato l’applicazione per dispositivi mobili pensata per accedere a informazioni e ricevere notifiche sui farmaci. Ecco come ottenerla e come funziona

Quanto volete è capitato di dimenticare di assumere un farmaco, o voler conoscere tutte le informazioni utili su un certo tipo di medicinali. Tutto questo, da oggi, sarà a portata di smartphone grazie ad una App di Aifa. Sarà possibile ricevere sul telefonino informazioni e notifiche relative ai medicinali, compresi “promemoria” per ricordarsi di assumere una terapia e alert su eventuali carenze.

A cosa serve e come funziona l’app di Aifa

Salvare i medicinali “preferiti”

L’App permette di salvare i medicinali tra i “Preferiti”, creare uno o più “armadietti” con i farmaci di utilizzo più frequente e impostare promemoria per l’assunzione dei medicinali, offrendo al paziente o a chi se ne prende cura un supporto nella corretta assunzione delle terapie.

Il servizio di notifica

Tramite l’applicazione è possibile essere aggiornati su eventuali carenze dei farmaci di proprio interesse e tenere sotto controllo la scadenza delle confezioni, mediante il servizio di notifica. L’App permette infine di inserire una o più tessere sanitarie, per averle a disposizione in qualsiasi momento sul proprio dispositivo mobile.

Come scaricare la app di Aifa

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente dagli store ufficiali di Google e Apple, accessibili direttamente dai dispositivi tramite le rispettive App Google Play Store e App Store, informa l’ente regolatorio nazionale.