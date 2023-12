Farmaci salvavita introvabili, l’appello del M5S: “Intervenga il ministro Schillaci”

"Parliamo di farmaci che sono progettati per controllare e correggere i disturbi del ritmo cardiaco", sottolinea Mazzella.

“Purtroppo, nel silenzio generale, ho appreso che da diverse settimane alcuni farmaci antiaritmici salvavita, come il nadololo e la mexiletina non si trovano più nelle farmacie, generando un incremento di richieste presso le Unità operative di Cardiologia”.

Lo segnala Orfeo Mazzella, capogruppo di M5S in Commissione Affari sociali al Senato, informando di avere “sollecitato il ministro della Salute a non abbandonare gli italiani che soffrono di patologie cardiache”.

“Si ripristini l’accesso a questi farmaci”

Analogamente, il ritiro dal mercato di farmaci come l’Aldactone” a base di spironolattone “ha peggiorato la situazione”, aggiunge ancora Mazzella.

“Parliamo di farmaci – spiega il capogruppo pentastellato in una nota – che sono progettati per controllare e correggere i disturbi del ritmo cardiaco, consentendo al cuore di battere in modo regolare e di ridurre il rischio di complicazioni legate alla formazione di coaguli sanguigni e l’insufficienza cardiaca”.

“Ho chiesto quindi al ministro” Orazio Schillaci “di intervenire per ripristinare l’accesso a questi farmaci e di ripristinare la mutuabilità di tali prodotti salvavita, ormai a carico dei malati. Non si può più perdere tempo: il Movimento 5 Stelle esige risposte celeri e concrete per i cittadini”.