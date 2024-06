Fascicolo sanitario verso la digitalizzazione, entro dicembre 2024 pagamento ticket e prenotazione visite

Fino a questo momento sono diventate operative solo alcune funzioni ben circoscritte, di tipo prevalentemente amministrativo, ma con differenza tra le varie Regioni

Pagare il ticket, prenotare visite e scegliere il medico. Questi saranno gli utilizzi che si potranno fare con il Fascicolo sanitario elettronico entro dicembre 2024. Sarà possibile usare lo strumento per diverse operazioni e in particolare “saranno disponibili quattro funzioni – spiega il segretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, Alessio Butti -: la possibilità di pagare i ticket sanitari, la prenotazione di visite ed esami, la scelta o revoca del medico e la consultazione dei referti, cioè esami e diagnostica per immagini”. Butti lo ha detto presentando il nuovo logo del Fse 2.0.

Fascicolo sanitario, l’utilizzo anche in altri Paesi europei

Il termine ultimo perché il Fse entri pienamente in vigore è stato fissato dal Pnrr entro giugno 2026. “Il nostro obiettivo è anticipare questa data – ha spiegato il sottosegretario -. Puntiamo a renderlo uno strumento omogeneo sul territorio e anche uno strumento “interoperabile” a livello internazionale, ovvero collegato e utilizzabile in altri Paesi europei. Ovviamente la privacy dei cittadini è garantita da protocolli di sicurezza in accordo con il Garante della Privacy”. Fino a questo momento sono diventate operative solo alcune funzioni ben circoscritte, di tipo prevalentemente amministrativo, ma con differenza tra le varie Regioni.

Fascicolo sanitario, il ruolo dei medici di famiglia

Fondamentale sarà naturalmente l’impegno dei medici di famiglia, che caricheranno i dati dei pazienti nel Fascicolo in tempo reale. “Abbiamo avviato un’interlocuzione con i medici e i pediatri – ha spiegato il sottosegretario – e ci sarà una formazione ad hoc per la sensibilizzazione degli oltre 50mila medici di base sul territorio nazionale”. Il Fse, ha poi sottolineato, “non aggraverà ma rappresenterà una ‘sburocratizzazione’ del lavoro del medico di base, oggi alle prese con una mole di adempienze cartacee e relative a documentazione che sottraggono tempo al rapporto con i pazienti“.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI