“Fate più sesso, per favore”, l’appello della scrittrice contro la solitudine

Il”Fate più sesso per favore”. L’appello, serissimo, lo rivolge agli americani Magdalene J. Taylor, scrittrice americana esperta di sessualità e cultura dalle pagine del New York Times.

L’invito a fare più sesso

L’invito a fare più sesso sembra nasca da un sondaggio somministrato dal General Social Survey escondo cui, nel 2020, gli americani a non fare sesso sarebbero stati 1 su 4. “Il dato più basso della storia”, riporta il quotidiano americano. Un risultato anche colpa della pandemia e del conseguente isolamento sociale.

La solitudine preoccupa

La solitudine è quel che preoccupa: non solo nella coppia. Dall’articolo sembra che gli strascichi dell’isolamemto riguardino anche i rapporti amicali e, in generale, quelli sociali. Una “distanza” dovuta anche all’uso – in qualche caso abuso – delle connessioni, dei dispositivi digitali e, in particolare, dai social media.

