Fatti piazza San Carlo, confermata condanna per Chiara Appendino

Per la tragedia di piazza San Carlo a Torino è stata confermata la condanna di Chiara Appendino a un anno e sei mesi di carcere. La sentenza per l’ex sindaco, ora parlamentare M5s, arriva dalla Corte di assise di appello. Il processo riguarda i fatti che accaddero la sera del 3 giugno 2017, quando si scatenò il panico tra la folla che seguiva su un maxischermo la finale di Champions League: vi furono quindi circa 1.600 feriti, tra i quali due donne che morirono per le lesioni.