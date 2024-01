Fauzia Islam: dagli inquietanti post social al rifiuto del matrimonio combinato

Sembra che la giovane 17enne avesse inviato diversi segnali preoccupanti, ma rifiutando l'aiuto offerto.

Si fa strada l’ipotesi del rifiuto del matrimonio combinato dietro la morte di Fauzia Islam, la 17enne palermitana di origini bengalesi scomparsa l’8 gennaio scorso.

Il corpo della diciassettenne bengalese Fauzia Islam, scomparsa improvvisamente da casa la scorsa settimana, è stato riconsegnato nella tarda serata di sabato alla famiglia, che da anni vive a Palermo. Non è stata disposta nessuna autopsia: gli investigatori hanno trovato inutile questo passaggio, e a questo punto non si sa se continueranno o meno le indagini.

L’ultimo avvistamento

L’ultima volta che la ragazza è stata vista viva è stato martedì mattina quando, come ogni giorno, ha atteso l’autobus che l’avrebbe portata a scuola, il liceo Ninni Cassarà di via Don Orione. Lì, però non è mai arrivata.

Non è escluso che Fauzia Islam abbia, invece, preso i mezzi per raggiungere il mare, visto che proprio dalla fermata in centro partono anche il 731 e l’806 diretti a Vergine Maria e a Mondello. Cosa sia successo dopo, però, è ancora tutto da chiarire e la squadra mobile sta indagando per definire i contorni della vicenda.

L’allarme lanciato dai compagni sui social

A sostegno dell’ipotesi del matrimonio combinato, una sua compagna di scuola ha pubblicato sui social un post dove si raccontano alcuni episodi riguardanti la ragazza. Sembrerebbe che diverse volte Fauzia avesse mandato dei segnali, dicendo cose preoccupanti, ma che avesse spesso rifiutato l’aiuto con un sorriso. Pare inoltre che la 17enne, prima di sparire, avesse pubblicato sui social delle frasi riguardanti la morte.