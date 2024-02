Accoltellato dalla sorella per il volume della Playstation, ecco come sta il 16enne di Favara

Prosegue l'indagine per tentato omicidio a carico della sorella del ragazzo. Le ultime notizie sullo stato di salute del 16enne.

Migliorano le condizioni del 16enne accoltellato dalla sorella per il volume troppo alto della Playstation a Favara, in provincia di Agrigento.

Fortunatamente, l’adolescente non sarebbe più in pericolo di vita.

Come sta il ragazzo accoltellato per il volume della Playstation

I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento avrebbero sciolto nelle scorse ore la prognosi sulla vita del 16enne. Il ragazzo, quindi non sarebbe più in pericolo di vita e nelle prossime ore potrebbe essere spostato di reparto.

La coltellata ricevuta non avrebbe colpito e ferito il cuore: per questo il giovane sarebbe riuscito a sopravvivere.

La ricostruzione

Rimane ancora da accertare la dinamica esatta di quanto accaduto, un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità favarese. Secondo una prima ricostruzione, la sorella del 16enne – infastidita dal volume troppo alto della Playstation – avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliata contro il fratello. Non avrebbe centrato il cuore per un soffio, ma avrebbe colpito comunque zone molto vicine agli organi vitali.

Dopo la lite, le coltellate e la corsa in ospedale per salvare la vita del 16enne accoltellato, è scattata l’indagine. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

