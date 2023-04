Favara, in casa droga e munizioni, un arresto

Dopo la convalida dell'arresto il gip di Agrigento ha disposto l'obbligo di dimora con prescrizioni

I carabinieri lo hanno colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. A finire in manette è un 54enne incensurato residente a Favara (Agrigento).

Nell’abitazione dell’uomo e in un magazzino i militari hanno trovato quasi in grammo di cocaina; 14 grammi di marijuana; 6 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish; 6 confezioni da 100 grammi ciascuna di metanfetamina, un potente psicostimolante; 43 cartucce Gfl 38 special con ogive modificate per aumentarne l’offensività, altre 25 ogive per cartucce calibro 38 e un calciolo per revolver. Dopo la convalida dell’arresto il gip di Agrigento ha disposto l’obbligo di dimora con prescrizioni.