Più efficienza per i cittadini e meno burocrazia, dal 6 novembre il Comune entra a far parte dello sportello telematico di Infocamere per facilitare lo scambio di informazioni tra le imprese e la PA

FAVIGNANA – Il Comune di Favignana aderisce a “Impresa in un giorno”. Forgione: “Procedure più veloci e maggiore efficienza per i cittadini”.

Meno burocrazia e procedure più veloci per i cittadini e le imprese che operano alle Egadi. Il Comune di Favignana ha aderito alla piattaforma “Impresa in un giorno”, lo sportello telematico istituito dal Ministero dello Sviluppo economico per facilitare la trasmissione di informazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Il servizio, attivo nel territorio egadino dal 6 novembre, consente di compilare e trasmettere online gli adempimenti amministrativi relativi ad avvio dell’attività, modifiche o cessazioni di imprese. È possibile presentare presso il portale informatico “Impresa in un giorno”, gestito da Infocamere, tutte le pratiche dello Sportello Unico Attività Produttive e di edilizia privata relativamente al territorio comunale di Favignana.

Sul sito istituzionale dell’Ente sono presenti due banner attraverso i quali sarà possibile collegarsi al portale “Impresa in un giorno” e al sito Impresa.italia.it.

“È un significativo passo in avanti per il nostro territorio e la qualità dei servizi forniti ai cittadini”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Il nostro Comune si dota di uno strumento importante in termini di digitalizzazione e sburocratizzazione della macchina amministrativa. L’adesione alla piattaforma istituzionale “Impresa in un giorno” di Infocamere, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Trapani, consentirà una gestione congiunta dei dati e velocizzerà le pratiche garantendo maggiore efficienza in chiave innovativa dei processi della Pubblica Amministrazione e rendendo semplice, intuitivo e produttivo il dialogo con i cittadini”.