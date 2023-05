Favignana, attivata la Camera iperbarica

Il servizio, che sarà garantito con l'ausilio di anestesisti rianimatori di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo, resterà attivo fino al prossimo 31 ottobre.

Da mercoledì scorso è operativo a Favignana il presidio di medicina iperbarica. “In considerazione dell’importanza di questo servizio ci siamo attivati sin dai primi giorni di maggio per sollecitare l’Azienda Sanitaria Provinciale”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega alla Sanità. “La stagione estiva nel nostro arcipelago è già iniziata, si registra un flusso ininterrotto di turisti e la camera iperbarica è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute. Ringraziamo il commissario straordinario Vincenzo Spera per avere recepito la nostra richiesta”.

Il servizio, che sarà garantito con l’ausilio di anestesisti rianimatori di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo, resterà attivo fino al prossimo 31 ottobre.