Favignana, l’ex stabilimento Florio aperto anche di sera

A Favignana la struttura, vero gioiello di archeologia industriale, sarà visitabile fino alle 22.30. L’assessore Modica: “Patrimonio storico e culturale di grande valore che vogliamo promuovere”

FAVIGNANA (TP) – L’ex Stabilimento Florio a Favignana resterà aperto fino alla fine di agosto anche nelle ore serali. “Abbiamo deciso, d’intesa con la ditta che gestisce il sito, di posticipare la chiusura alle ore 22.30 al fine di consentire a un maggior numero di persone di visitare la struttura”, dice l’assessore comunale alla Cultura Monica Modica.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale con l’Area Marina Protetta delle Egadi al fine di fare conoscere i luoghi simbolo dei Florio. Un programma concretizzatosi nelle settimane scorse con la nascita de “La via dei Florio”, un percorso che comprende tutti gli edifici e gli spazi legati alla famiglia di imprenditori che ha fatto la storia delle Egadi.

Tutti i siti, da Palazzo Florio all’ex Stabilimento, vero gioiello di archeologia industriale, sono stati dotati di un’apposita cartellonistica con informazioni sulla famiglia e sulla storia.

“Abbiamo un patrimonio storico e culturale di valore e con grandi potenzialità – spiega l’assessore Monica Modica – e stiamo lavorando al fine di promuoverlo e attrarre nuovi visitatori. Il prolungamento dell’orario di apertura dell’ex Stabilimento va in questa direzione”.

L’ex Stabilimento resterà aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 22.30. Palazzo Florio sarà invece visitabile dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

L’Amministrazione comunale sta lavorando per ulteriormente incrementare, se possibile, gli orari di apertura anche in vista degli eventi in programma nel mese di settembre in occasione dei 150 anni di Donna Franca Florio. Un anniversario importante che sarà celebrato con una serie di appuntamenti di grande valore culturale.