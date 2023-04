Federica Pellegrini, selfie ironico alla Scala dei Turchi: “Il vietato accesso è per tutti?”

La "Divina", molto seguita sui social, ha ridicolizzato la situazione alla Scala dei Turchi, facendo vedere decine di persone che violavano le disposizioni.

Federica Pellegrini, ha deciso di trascorrere sue vacanze di Pasqua in Sicilia, in particolare ad Agrigento e le ha raccontate con gli scatti su Instagram.

La “Divina” ha mostrato momenti relax, contatto con la natura e momenti di tenerezza e divertimento con la famiglia. Non poteva mancare il marito, Matteo Giunta.

C’è stato spazio anche per le polemiche. Anche se l’ex nuotatrice olimpica ha deciso di farlo a modo suo. Stiamo parlando del divieto di accesso alla Scala dei Turchi.

Con un selfie di famiglia, con dietro la scogliera di marna bianca, si possono vedere anche le moltissime persone che, in barba al divieto di accesso, hanno deciso di avventurarsi sulla Scala dei Turchi. Nel selfie, diventato poi una storia pubblicata in queste ore nel suo profilo Instagram, Federica Pellegrini, ha scritto: “Non abbiamo capito se il vietato l’accesso, era solo per noi o per tutti”.