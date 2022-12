Fedez senza tatuaggi a X Factor: ecco come li ha rimossi

Federico ha scelto di rimanere al naturale lasciando visibile solo la cicatrice frutto di un’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas

Ieri sera alla finale di X Factor 2022 Fedez ha cantato il suo ultimo singolo Crisi di Stato senza maglietta e tutti si sono subito accorti di un dettaglio che non poteva passare inosservato: Federico era senza tatuaggi. I fan del rapper sicuramente ricorderanno che già nel 2017 Fedez aveva fatto uno scherzo simile quando era apparso senza tatuaggi. Il motivo era una sponsorizzazione del fondotinta ultra coprente e correttivo della MAC Cosmetic. Su Instagram il post portava la didascalia “ritorno alle origini”. Cinque anni dopo sul palco del talent show condotto da Francesca Michielin prima di decretare il vincitore, Fedez è apparso di nuovo senza tatuaggi per presentare il nuovo singolo di Crisi di Stato.

Prima di tutto va specificato se il Ferragnez si è sottoposto ad una rimozione dei tatuaggi con la tecnica del laser come ad esempio hanno fatto grandi star come Angelina Jolie o di nuovo un trucchetto promozionale. Fedez ha ancora i suoi tatuaggi, anche questa volta sono stati coperti dal make up sia alla finale di X Factor 2022 che sulla cover della sua ultima canzone. Il motivo è più profondo: Federico ha scelto di rimanere al naturale lasciando visibile solo la cicatrice frutto di un’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas dello scorso marzo. L’obiettivo di Fedez di lasciare i segni della sua malattia sulla pelle è quello di mettere in evidenza quanto il trauma sia stato molto profondo, un evento che a tutti gli effetti ha cambiato la sua vita. La scelta del cantante è quello di mostrarsi così com’è. Quindi Fedez non si è tolto i tatuaggi.