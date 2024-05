Fendi lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

I candidati interessati possono consultare le opportunità di impiego e inserire il loro curriculum nel database aziendale

Per tutti gli appassionati della moda che desiderano lavorare in una prestigiosa azienda di lusso, Fendi potrebbe essere la soluzione ideale. Il marchio mette periodicamente delle nuove offerte di lavoro che possono rappresentare una grande opportunità per i più giovani.

Fendi, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito il marchio è interessato alla recluta dei seguenti profili:

Designers di moda

Artigiani specializzati

Responsabili di produzione

Esperti di marketing e comunicazione

Specialisti delle vendite

Esperti di retail e visual merchandising

Esperti di sostenibilità

Fendi, i requisiti per lavorare

Conoscenza del settore

Competenze tecniche

Capacità di lavorare in team

Creatività e innovazione

Orientamento al cliente

Come candidarsi

Fendi offre un portale web dedicato alle carriere accessibile dal sito aziendale. I candidati interessati a lavorare in Fendi possono consultare le opportunità di impiego, inserire il loro curriculum nel database aziendale e rispondere agli annunci online.