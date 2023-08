Dalla Dj Isa Iaquinta al “pre-party” ufficiale di Peggy Gou, Ferragosto in musica nei Mangia’s Resorts.

Dall'11 al 16 agosto sarà un susseguirsi di dj set e concerti. Appuntamenti anche dopo il ponte di Ferragosto.

Da Favignana a Brucoli, da Pollina a Sciacca, passando per Selinunte, il lungo ponte di Ferragosto trascorrerà sotto il segno della buona musica in tutti i resort del Gruppo Mangia’s. Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto sarà un susseguirsi di dj set e concerti, con alcuni eventi davvero imperdibili.

A partire dalle tre date (11, 12 e 16 agosto) della Dj Isa Iaquinta nel Resort di Favignana. Già finalista di Miss Italia e modella per le principali griffe dell’alta moda, Isa Iaquinta ormai da anni ha lasciato alle spalle le passerelle per dedicarsi alla consolle, diventando una delle dj donna più richiesta nel panorama nazionale del soulfull e del deep house, un gradimento che trova riscontro anche sui social, con gli oltre 180mila follower su Instagram.

Ampio spazio anche noto Dj di Radio Montecarlo Marco Fullone. Anche per lui sono previste tre date: l’11 agosto a Brucoli, il 13 agosto a Torre del Barone (Sciacca) e il 15 agosto a Favignana. Due date anche per il resident dj di Ibiza Live Radio Dj Stefano Capasso, famoso anche per essere stato il disk jockey ufficiale del campionato europeo di calcio Uefa Euro 2020. Capasso suonerà il 13 agosto a Favignana e il 14 agosto a Pollina, ma sono già in programma altre due date, subito dopo Ferragosto, precisamente il 16 e il 17 agosto a Brucoli.

Ferragosto in musica nei resort Mangia’s, il programma

Fin qui i dj set. Ma c’è spazio anche per il concerto della Jumpin Up, la swing band palermitana, famosa per le straordinarie capacità di intrattenimento si esibirà a Brucoli la sera del 13 agosto. Mentre la sera del 15 agosto, sempre a Brucoli, è in programma il concerto del musicista israeliano Sagi Rei.

Appena il tempo di tirare un po’ il fiato e si torna a ballare, al Resort Mangia’s di Favignana, sabato 19 agosto, torna la serata “Post office”, il format itinerante che sta infiammando l’estate italiana. I biglietti per Post Office Favignana, unico evento a pagamento di tutto il programma, sono in vendita su TicketSms: https://www.ticketsms.it/event/Post-Office-Summer-Tour-Favignana-2023-08-19.

Ultima “chicca” offerta dal gruppo Mangia’s è il pre-party ufficiale di Unlocked Music Festival, in programma il 10 agosto al Mangia’s resort di Selinunte, in vista dell’evento più atteso dell’estate sicilana, il concerto di Peggy Gou a Selinunte. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili e saranno anticipati dall’imperdibile “Mangia’s Sunset Wave”, il rituale dell’aperitivo al calar del sole nelle terrazze più belle dei Mangia’s Resorts (inizio 19.30).