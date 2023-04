Ferrari, Lapo Elkann all’attacco: “Basta con i giochetti: così non si vince”

E' notte fonda in casa Ferrari dopo il disastroso avvio di Mondiale in Formula 1: arrivano anche le critiche di Lapo Elkann

Dopo il difficile inizio di stagione 2023, in casa Ferrari continuano polemiche e discussioni relative alla mancata competitività della SF-23.

Ad intervenire, questa volta, è stato nientepopodimeno che Lapo Elkann che su Twitter ha criticato aspramente la gestione della Scuderia di Maranello anche fuori dalla pista.

In molti, nelle sue parole, hanno colto delle critiche neanche troppo velate addirittura al fratello John.

Le critiche di Lapo Elkann

“La Ferrari ha bisogno di serietà e una squadra vincente nei box e fuori. È ora di darci una svegliata, basta con politica e giochini, così non si vincerà mai!”, ha esordito Lapo.

Poi è arrivata, tramite risposta ad un commento di un tifoso della “Rossa”, la bordata diretta probabilmente al fratello.

“Lapo la verità è che agli occhi di noi tifosi, la presidenza è assente non ho mai letto un comunicato, una lettera un qualcosa dal presidente o da altri delegati. La Ferrari ha bisogno di persone con passione come te e tante altre persone come te” aveva scritto il tifoso. Laconica la risposta del fratello del presidente: “Lo so purtroppo“.

