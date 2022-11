Festa non autorizzata in hotel, 300 partecipanti in una sala: scatta denuncia

Redazione |

L'intervento della polizia ha posto fine alla serata danzante non autorizzata in un noto albergo di Siracusa. Una festa – serata danzante – non autorizzata ma comunque aperta al pubblico in un hotel di Siracusa: scatta la denuncia per il titolare. A portare a termine l’operazione, nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore di Siracusa al fine di contrastare il disturbo della quiete pubblica e la somministrazione di alcool ai minori, sono stati gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale di Siracusa. Festa non autorizzata in Hotel a Siracusa: l’intervento della polizia Nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore di Siracusa al fine di contrastare il disturbo della quiete pubblica e la somministrazione di alcool ai minori, gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale hanno proceduto a un controllo in un noto Hotel di Siracusa. Lì hanno verificato che era in corso una serata danzante, aperta al pubblico, priva delle prescritte autorizzazioni di Polizia. Di conseguenza, in seguito alle verifiche di rito, il titolare è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. In particolare, gli agenti hanno constatato la presenza di circa 300 avventori all’interno della sala adibita al ballo. Grazie ai controlli, gli operatori hanno verificato anche che la sala dove si teneva la festa era priva della prescritta autorizzazione di agibilità rilasciata dalla competente commissione tecnica che vigila sulle condizioni di sicurezza dei locali a tutela dell’incolumità degli avventori. Tag: