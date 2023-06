Festa scolastica di fine anno funestata da violento raid: feriti e caos

Indagini da parte della polizia per capire quali sono i reali motivi dell'incivile atto.

Una classica, gioiosa festa scolastica di fine anno si tramuta in caos assoluto. Capita a Milano, in via Benedetto Marcello, zona Buenos Aires, nei giardini che si trovano di fronte al liceo scientifico Volta. Tutto scorre liscio quando, improvvisamente, il raid di una ventina di ragazzi fa subito intendere che la spensieratezza verrà malamente interrotta da atti di violenza.

In due al pronto soccorso

Volano calci, pugni, spintoni per quella che a tutti è apparsa come la più immotivata delle aggressioni. Il bilancio finale della follia gratuita parla di due ragazzi al pronto soccorso e tanta, tanta paura. Indagini da parte della polizia per capire quali sono i reali motivi dell’incivile atto.