Festival di Sanremo 2023, tra new entry e graditi ritorni: tutti i “big” papabili di Amadeus

Il Direttore artistico Amadeus si sta dando da fare nonostante il termine del 28 novembre sia ancora lontano.

Il Festival di Sanremo è sempre motivo di grande fermento, anche a distanza di mesi dal suo inizio. Per l’edizione del 2023 la situazione non è cambiata. Settimana dopo settimana si susseguono voci di corridoio, indiscrezioni, ufficiosità che non fanno altro che alimentare interesse e curiosità con la voglia di avere conferme o quantomeno smentite.

L’ultima novità che riguarda la kermesse musicale è legata ai nomi dei big in gara. In base al regolamento, infatti, gli artisti che vogliono presenziare e concorrere sul palco dell’Ariston devono inviare la propria canzone entro il 28 novembre. Mancano meno di 20 giorni oramai e già trapela qualche indiscrezione.

Festival di Sanremo 2023, certi Mengoni e Raf

Stando a quanto scrive All Music Italia, il Direttore artistico Amadeus si sta dando da fare nonostante il 28 novembre sia ancora lontano. I nomi a cui penserebbe non sono ventidue, ma bensì trentadue tra graditi ritorni e prime volte.

Anche per la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus punta ad accontentare un pubblico più eterogeneo possibile. I rumors danno per certa la presenza di Marco Mengoni, occasione ottima per rilasciare la terza parte del progetto discografico “Materia”, e di Raf che ritornerebbe dopo l’esperienza negativa del 2015.

Amadeus avrebbe aperto anche ad artisti molto seguiti quali Carl Brave, Coez, Cosmo e Lazza. Quest’ultimo sarebbe un vero sogno per il direttore artistico. Graditi sarebbero i ritorni di Diodato dopo la vittoria del 2020 e di Motta dopo la partecipazione nel 2019. Si pensa che anche Manuel Agnelli e Vasco Brondi potrebbero essere nei pensieri di Amadeus perché entrambi rappresentano due generi diversi della musica italiana.

L’idea, inoltre, vorrebbe protagonisti anche una serie di artisti giovani che in questi mesi si sono fatti notare ai primi posti delle classifiche italiane. Si tratterebbe di Bresh, LDA, Tananai e Matteo Bocelli. I rumors parlano di impressioni positive per il brano di Mr Rain.

Per Sanremo diverse voci femminili in lizza

All Music Italia vorrebbe tra gli artisti anche Biagio Antonacci che, di recente, ha smentito le chiacchiere perché ci vorrebbe una canzone importante che sembrerebbe non avere. Va data per certa, invece, la presenza di Elodie con un brano scritto da Federica Abate e Jacopo Ettorre, di Ariete che canterebbe sul palco dell’Ariston per la prima volta, di Levante che potrebbe rilasciare il suo nuovo album, di Francesca Michielin che continuerebbe il suo periodo fortunato tra musica, tv e podcast e di Marcella Bella.

L’intenzione del Direttore artistico sarebbe anche di avere importanti duetti, anche inediti, e una sorpresa da tempo sperata. Sul palco dell’Ariston Madame duetterebbe con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, Jack Savoretti con Svegliaginevra, Francesco Renga con Nek, Galeffi con Sissi, Myss Keta con il Pagante, Rosa Chemical con Fedez e Max Pezzali con J-Ax. Confermati Colapesce e Dimartino, ma con un brano nettamente diverso da “Musica leggerissima”.

Tornano Paola e Chiara?

Insomma, le indiscrezioni regalerebbero sogni che si trasformano in solide realtà e momenti musicali che potrebbero passare alla storia della musica italiana. A proposito della sorpresa sperata, dopo diciotto anni dall’ultima volta, è sempre più certo il ritorno di Paola e Chiara.

Per quanto riguarda la quota band, le voci di corridoio sostengono che potrebbero esserci i Ricchi e poveri in duo (Angelo e Angela) e i Fast Animals and Slow Kids. Se i nomi elencati finora sono la somma di indiscrezioni, rumors, aspettative e voci di corridoio, certi sono i nomi di chi saranno i grandi assenti del Festival.

Festival di Sanremo 2023, i grandi esclusi

Non vedremo sul palco dell’Ariston in veste di artisti in gara: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Ultimo, Alessandra Amoroso, Giorgia e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra coloro che hanno presentato un brano ma sui quali Amadeus è incerto, ritroviamo Paola Turci, Michele Bravi, Baby K, Bugo e Alex.

Nella stessa situazione anche i particolari duetti proposti da Aurora Borealo con Elio e Le Storie Tese e Rovazzi con Orietta Berti. Dubbi anche su Luigi Strangis. Infine, il Direttore artistico vorrebbe Annalisa sul palco, ma l’artista avrebbe già presentato tre canzoni che non sono affatto piaciute.

Non resta che scoprire cosa accadrà dopo il 28 novembre con la certezza che non tarderanno ad arrivare nel frattempo nuovi rumors.