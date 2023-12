Fiamme nella notte nell’Agrigentino, a fuoco auto di commerciante: si indaga

In corso le indagini per comprendere chi possa aver dato l'auto alle fiamme. Si tratta del secondo caso in pochi giorni.

Ancora auto bruciate nella notte a Canicattì. L’automobile di proprietà di un commerciante della località in provincia di Agrigento è andata distrutta a seguito di un rogo. Si tratta di una Alfa Romeo 159 che si trovava parcheggiata in via Carlo Alberto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per riuscire a comprendere la natura dell’incendio e chi possa aver appiccato il fuoco.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti

Non è da escludere, infatti, la pista dolosa. Sul caso è stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Agrigento con il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Si tratta del secondo caso di auto in fiamme nel giro di pochi giorni a Canicattì. Un episodio simile si è infatti registrato recentemente. Da comprendere, quindi, se dietro gli incendi possa esserci la stessa mano.