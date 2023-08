Enna: divampa grave incendio, fiamme alte e chiuso lo svincolo autostradale

Neanche un paio d'ore dall'allerta diramata dalla protezione civile di Palermo in merito al pericolo incendi di domani

Neanche un paio d’ore dall’allerta diramata dalla protezione civile di Palermo in merito al pericolo incendi di domani, comprendente allarme massimo per Enna e Caltanissetta, che nella seconda città è scoppiato un grave incendio. Fiamme altissime che sono a ridosso dell’autostrada, all’ingresso di Enna bassa.

Enna, vasto incendio in queste ore

L’incendio è nel pieno del suo corso, da un video diffuso su Facebook si vedono le fiamme che avvolgono alberi e vegetazione, trasformando la strada, che si trova in mezzo al fuoco, in un “inferno”. Purtroppo non sono episodi nuovi, come visto nei giorni scorsi, ma ancora una volta la Sicilia sta subendo questi gravi danni.

I soccorsi sono già sul posto, due Canadair dei vigili del fuoco in azione, più altre squadre da terra, il corpo della forestale, volontari della protezione civile e addirittura anche due elicotteri per domare l’incendio violento. La prefettura ha disposto la chiusura dello svincolo di Enna che da sulla Palermo-Catania, poiché il fuoco tende a salire.

Nel frattempo anche nella provincia di Enna, a Piazza Armerina, è in corso un incendio; nella provincia di Catania e nell’Agrigentino.

Foto e video da Facebook (Francesco Salanitro)