Ritorna il pericolo incendi in Sicilia: ecco la mappa

C'è soprattutto l'allerta incendi che preoccupa

Domani, mercoledì 2 agosto, sarà una giornata particolarmente preoccupante come ha fatto sapere la protezione civile di Palermo che ha lanciato un avviso. Innanzitutto, tornerà il gran caldo secondo le previsioni fatte e diffuse, in un po’ tutta l’Isola. Ma c’è soprattutto l’allerta incendi che preoccupa.

Gli incendi in Sicilia, 2 agosto in allerta

Ancora molti comuni siciliani fanno i conti con i danni causati dai terribili incendi che hanno dilaniato la Sicilia nei giorni scorsi. Ettari di vegetazione diventati cenere, discarica bruciata con preoccupazione per la qualità dell’aria – ma, fortunatamente, non vi è stato alcun allarme particolare, a parte l’ordinanza -, persone che hanno perso le loro case. Danni ingenti e in alcuni casi irreparabili.

Domani vi sarà allerta incendi, di nuovo. In allerta “Rossa” vi sono le province di Caltanissetta e Enna; in “Arancione”, cioè in preallerta, vi sono tutte le altre province, quindi Palermo, Catania, Messina e così via.

Foto d’archivio